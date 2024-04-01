Федоров: Украина имеет дроны с дальностью поражения более 1000 км

Украина значительно увеличила производство дронов дальнего действия в 2024 году по сравнению с прошлым годом, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова в интервью Welt.

По его словам, в этом году производство дронов дальнего действия удалось увеличить в десять раз по сравнению с прошлым годом.

"Большинство дронов, атаковавших российские НПЗ, имеют радиус действия от 700 до 1000 км, но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 км" , – рассказал Федоров.

Министр считает, что именно от развития беспилотных технологий зависит исход войны. Однако пока нельзя сказать, кто побеждает в технологической войне – на одних участках мы выигрываем, на других россияне превосходят нас.

Производство дронов в Украине.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал "удивить" РФ дронами и системами РЭБ, производимыми в нашей стране.

При этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял о том, что Украина догнала Россию в количестве производимых дронов, являющихся аналогами "Шахедов".

Также он отмечал, что Украина добивается успехов в производстве других ударных беспилотников.

Добавим, ранее в марте заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр заявила, однако, что в этом году отметки производства украинских беспилотников могут достичь двух миллионов.