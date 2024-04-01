Зеленский провел специальное совещание по работе с НАТО: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 1 апреля, что провел специальное совещание по работе с НАТО по совместимости и перспективам на 2024 год, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение Зеленского.

"Провел сегодня специальное совещание по нашей работе с Альянсом по совместимости и перспективам на этот год. Все наши международники были, министр обороны, международная команда министерства. Этот год ставит перед отношениями между Украиной и НАТО несколько фундаментальных вопросов".

В частности, как отметил глава государства, это касается саммита в Вашингтоне и многих других аспектов взаимодействия.