В Киеве завершается отключение жилых домов от отопления

В Киеве завершается отключение жилых домов от тепла. По состоянию на 1 апреля эта работа уже завершена в домах, обслуживаемых районными управляющими компаниями, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в "Киевтеплоэнерго".

"По индивидуальным заявкам отключено более 99% жилых зданий ОСМД и ЖСК и почти 80% ведомственного жилья" , - говорится в сообщении.

"Процесс отключения систем отопления в учреждениях социальной сферы, в частности больницах, поликлиниках, школах, детсадах и т.д., продолжается, поскольку происходит по письменным заявкам их руководителей, учитывая специфику учреждений" , - пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Завершение отопительного сезона в столице начали 28 марта в связи с существенным потеплением.