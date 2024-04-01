Свириденко: Украина экспортировала почти 12 млн тонн грузов за март

В марте Украина экспортировала 11,8 млн тонн грузов, что в денежном выражении составляет 3,2 млрд долл, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, в январе Украина вышла на рекордные с начала полномасштабного вторжения показатели - 12 млн тонн в месяц, из которых абсолютное большинство шло морским путем.

"В марте мы экспортировали 11,8 млн тонн грузов. В денежном выражении - на $3,2 млрд" , - отметила Свириденко.

Министр добавила, что в прошлом году, по оперативным данным Госстата, ВВП вырос на 5,3%. Рост ВВП был обусловлен устойчивостью украинского бизнеса, поскольку 90% предприятий, которые с начала вторжения останавливали работу, снова работают.

Кроме того, Украина получила более 75,4 млрд долл прямой бюджетной поддержки от партнеров с начала вторжения.

Напомним:

В Украине по итогам 2023 года выросли объемы экспорта товаров, но в стоимостном измерении показатель упал на 35,8 миллиарда долларов. Показатель импорта наоборот вырос.