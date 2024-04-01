У Байдена раскрыли выводы разведки о связи "гаванского синдрома" с Россией

Разведка Соединенных Штатов Америки не пришла к выводам о том, что "гаванский синдром" у американских дипломатов каким-либо образом связан с Россией, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер попросили прокомментировать информацию, которая недавно появилась в СМИ, о причастности российских спецслужб к так называемому "гаванскому синдрому" у американских дипломатов.

"Я буду очень осторожна в этом вопросе. Разведывательное сообщество (США - ред.) не пришло к такому выводу" , - ответила она.

Пресс-секретарь также уточнила, что президент США Джо Байден сделал приоритетным вопрос расследования случаев "гаванского синдрома" у американских дипломатов. При этом глава государства поручил отправить на лечение всех, у кого наблюдались симптомы "гаванского синдрома".

По ее словам, вопрос "гаванского синдрома" продолжат комплексно изучать соответствующие службы.

"Гаванский синдром"

Напомним, "гаванский синдром" впервые зафиксировали у американских чиновников на Кубе еще в 2016 году.

Среди симптомов - головные боли, тошнота, боль в ушах. Обычно они наблюдаются при травмах головы, но у тех, кто жаловался на такое недомогание, подобных травм не обнаруживали.

Американские СМИ написали о том, что российские службы могли воздействовать на американских дипломатов специальным акустическим оружием, которое вызывает такие симптомы. Но официальные лица США эти данные не подтверждают.