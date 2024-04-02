OpenAI разрешила использовать ChatGPT без регистрации

Компания OpenAI разрешила использовать чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT без регистрации, сообщает Украинская правда.

В OpenAI отметили, что независимо от наличия учетной записи в настройках можно выбрать, предоставляет ли пользователь разрешение на использование запросов для обучения ChatGPT.

Также отныне действуют дополнительные средства защиты содержимого, такие как блокировка подсказок и генераций в широком диапазоне категорий.

По словам разработчиков, создание учетной записи имеет много преимуществ, в частности возможность сохранять и просматривать историю чатов, делиться ими и разблокировать дополнительные функции, например, голосовые разговоры и специальные инструкции.

По данным разработчиков, более 100 миллионов человек в 185 странах еженедельно используют ChatGPT.