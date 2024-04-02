Украинцы в марте сократили покупку валюты в банках на 30% – НБУ

Население Украины в марте 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,555 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,130 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 574,9 млрд долларов.﻿ Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Объем покупки упал по сравнению с февралем на 30,3%, когда украинцы купили 824,5 млн долларов.

Валютные резервы украинцев

Отметим, иностранная валюта остается основной формой сбережений для украинцев. Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на 11,8 млрд долларов. Этот объем включает в себя наличную валюту как населения, так и бизнеса. НБУ не публикует абсолютных цифр, но предыдущие открытые данные свидетельствуют эта сумма достигла 120 млрд долларов.

По данным, НБУ, за январь-февраль 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 3,1 млрд долларов, за соответствующий период 2023 года - в 2,1 млрд долларов.

Напомним, за 2022 год население продало валюты на 14,461 млрд долларов и купило на 15,341 млрд долларов. Чистая покупка составила 880 млн долларов.

За 2021 год население продало валюты на 26,208 млрд долларов и купило на 24,614 млрд долларов. Чистая продажа составила 1,594 млрд долларов.