Блинкен посетит Европу: будет говорить об Украине и Газе

На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Францию и Бельгию для переговоров по широкому кругу вопросов, включая обсуждение ситуации в Украине, Газе и Гаити, а также для торговых переговоров с Европейским Союзом и Арменией, сообщает Голос Америки.

Блинкен начинает свое турне в Париже, где, как сообщили в Госдепартаменте, он встретится с президентом Эммануэлем Макроном и будет говорить о поддержке Украины, предотвращении расширения войны Израиля и ХАМАС в Газе и обеспечении стабильности на Гаити.

Соединенные Штаты и Франция – среди крупнейших сторонников Украины в течение двух лет после того, как Россия начала вторжение.

Блинкен также намерен выразить поддержку США Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры в ходе переговоров с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле.

Главный дипломат США отправится в Брюссель на встречу министров иностранных дел НАТО. В Брюсселе Блинкен также должен встретиться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Трехсторонняя встреча между Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Арменией запланирована на пятницу. Госдепартамент заявил, что основными вопросами сессии будет "поддержка со стороны США и ЕС для экономической устойчивости Армении, диверсифицирующей свое торговое партнерство и работающей над решением гуманитарных потребностей".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Армении Никол Пашинян возглавят делегации.

В завершение визита Блинкена в Бельгию он проведет отдельные переговоры с ЕС по вопросам торговли и распространения технологий.