Пентагон о передаче оружия России от КНДР: Партнерство процветает

Северная Корея продолжает предоставлять оружие России в ее войне против Украины и партнерство между двумя странами процветает. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Европейская правда.

"Мы считаем, что партнерство продолжает процветать, что Северная Корея продолжает оказывать поддержку России" , – сказала она.

По ее словам, несмотря на данные Пентагона о том, что такая поддержка продолжается, ей нечем поделиться с точки зрения недавних поставок.

"Мы продолжаем видеть, как Россия обращается к таким партнерам, как Северная Корея, Иран, чтобы продолжать получать поддержку своей войны в Украине. И, знаете, мы будем продолжать стоять с Украиной, сколько бы времени это ни заняло" , – отметила представительница Пентагона.

Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Известно, что Пхеньян передал Москве артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, которые уже применялись для ударов по украинским городам.

Недавно Россия на заседании Совета безопасности ООН 28 марта наложила вето на резолюцию, которая продлевала мандат группы экспертов, ответственных за мониторинг санкций против Северной Кореи.

В США заявили, что характер угрозы со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.