Как будет расти ВВП Украины в 2024 году: Нацбанк указал на риски

По данным Государственной службы статистики, в 2023 году реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырос на 5,3%. Экономика продолжит расти и в 2024 году, но есть определенные риски.﻿ Об этом говорится в комментарий Нацбанка, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"С одной стороны, достаточно высокого роста ВВП удалось достичь после глубокого спада в 2022 году (на 28,8%). С другой - восстановление экономики в условиях активных боевых действий, высоких рисков безопасности и террористических атак со стороны россиян является значительным результатом" , - говорится в комментарии.

Экономика в 2023 году

Как отметили в НБУ, на протяжении 2023 года полномасштабная война продолжалась, Украина несла еще большие потери и разрушения. В частности, в начале прошлого года продолжались обстрелы энергетической инфраструктуры и сохранялся дефицит электроэнергии.

В то же время, со второй половины февраля ситуация в энергетике стабилизировалась, прежде всего благодаря быстрым ремонтам и усиленной защите ПВО. Это вместе с высокой адаптивностью бизнеса и населения, а также мягкой фискальной политикой обусловило существенное сокращение падения ВВП в I квартале 2023 года до 10,3% по сравнению с 30,6% в IV квартале 2022 года, а в дальнейшем - рост ВВП, отметили в НБУ.

Летом россияне разрушили Каховскую ГЭС, что повлекло затопление значительных территорий и перебоев с водоснабжением в южных регионах. Заметное негативное влияние на протяжении всего года оказало и остановка деятельности бизнеса на время воздушных тревог. Однако, несмотря на все вызовы войны, со II квартала 2023 реальный ВВП вернулся к росту, говорится в комментарии.

Сверхблагоприятные погодные условия в прошлом году обусловили рекордную урожайность большинства сельскохозяйственных культур и соответственно увеличение урожаев по сравнению с 2022 годом. В итоге валовая добавленная цена сельского хозяйства возвратилась к росту.

Фактические темпы роста реального ВВП оказались несколько ниже оценки НБУ в январе (5,7%). Это, в частности, может объясняться более консервативными оценками урожаев зерновых и зернобобовых Государственной службой статистики, пояснили в НБУ.

Прогноз на 2024 год

По прогнозу НБУ, рост реального ВВП будет продолжаться в течение этого года. Восстановление экономики будет поддерживать сохранение мягкой фискальной политики благодаря значительной международной помощи, улучшению деловых ожиданий и росту доходов домохозяйств, мерам НБУ и правительства по поддержанию макрофинансовой стабильности.

"Однако сохраняются и риски, связанные прежде всего с войной. Так, ограничить экономический рост могут, в частности, более длительное, чем предполагается, сохранение рисков безопасности и более высокая интенсивность военных действий, дальнейшие разрушения энергетической инфраструктуры и усиление миграционных тенденций. Ощутимое влияние может оказать также уменьшение урожайности основных сельскохозяйственных культур, если погодные условия вернутся в средним климатическим нормам" , - говорится в комментарии.

Эти и другие факторы будут учитываться в обновленном макроэкономическом прогнозе НБУ, который будет обнародован 25 апреля.

Прогнозы роста ВВП на 2024 год

Правительство Украины заложило в госбюджете Украины прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на уровне 4,6%.

По прогнозу НБУ, в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.

МВФ прогнозирует, что в 2024 году темпы роста экономики Украины снизятся до 3-4%.