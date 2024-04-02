Дроны ГУР атаковали завод по производству "Шахедов" в Татарстане – СМИ

Целью атаки в российском Татарстане, который находится в более чем 1000 км от Украины, стал завод со сборки "Шахедов". Это была операция ГУР. Об этом сообщил источник в спецслужбах, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

Как рассказал источник изданию, под атаку попал завод со сборки дронов-камикадзе "Шахед", которые россияне маркируют под "Герань-2".

По данным издания, это операция, проведенная Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Также собеседник добавляет, что в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

Атака на Татарстан впервые с начала войны

Напомним, российские СМИ сегодня массово сообщили﻿, что в РФ дроны впервые атаковали предприятия в Татарстане. Как они писали, под удар попали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Утверждается, что есть пострадавшие.

Официально местные власти не называют атакованные предприятия. Но указано, что речь идет об особой экономической зоне "Алабуга", она расположена в более чем 1000 км от границы с Украиной. Отметим, что в этой экономической зоне находится НПЗ "Элаз-Нефтепродукт" и завод по производству ударных дронов "Шахед". Также на территории размещены общежития работников этого завода. Прокремлевские СМИ утверждают, что один БПЛА ударил в завод, а два - в общежитие.