Польские фермеры снова заблокировали пункт пропуска "Угринов" – ГПСУ

Польские фермеры возобновили блокирование на направлении пункта "Долгобичув" - "Угринов". Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

По словам офицера, 2 апреля украинские пограничники получили от коллег из Польши информацию о возобновлении блокирования для грузовиков этого пункта пропуска польскими фермерами с 09:00.

"Пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться следующим образом: на выезд из Польши - по 3 грузовика на 6 часов и в сторону Польши по 1 грузовику в сутки. Пропуск легковых транспортных средств и автобусов в обоих направлениях будет осуществляться в установленном порядке" , – отметил Демченко.

Таким образом, по состоянию на утро 2 апреля заблокированными для украинских грузовиков являются три направления: пункты пропуска "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская".

Напомним, в четверг 28 марта польские протестующие временно прекратили свои действия на период Пасхи.