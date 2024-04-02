Блинкен прибыл во Францию: обсудит с Макроном поддержку Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по поддержке Украины в войне с РФ и конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. Об этом AFP сообщили в канцелярии президента Макрона, сообщает Европейская правда.

По словам официальных лиц, госсекретарь и французские лидеры рассмотрят результаты международной конференции, которую Париж провел в феврале, чтобы обеспечить финансовую и военную поддержку Украины.

Отмечается, что Блинкен обсудит с Макроном "международный кризис, который обостряется". Он также проведет переговоры с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне.

Как сообщили AFP в окружении главы МИД, обе стороны хотят "интенсификации" поддержки Украины.

В то же время министерство иностранных дел Франции заявило, что Сежурне и Блинкен обсудят подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне в июле, а также "кризисы" на Ближнем Востоке, в Украине и Судане.