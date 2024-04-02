Во время обстрела Сектора Газа погибли иностранные волонтеры

Семь сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK), в том числе из Польши, погибли в результате израильской атаки в секторе Газа, сообщает Европейская правда.

"World Central Kitchen с болью подтверждает, что семь членов нашей команды были убиты в результате атаки Армии обороны Израиля" , – заявила организация.

Среди погибших – граждане Австралии, Польши и Британии, а также один человек с американо-канадским гражданством. Также погиб палестинский водитель.

WCK сообщила, что эти люди были убиты в понедельник при доставке крайне необходимой продовольственной помощи, которая прибыла в Газу несколькими часами ранее на корабле из Кипра.

На видео, опубликованном в Интернете, видно, как парамедики перевозят тела в больницу и показывают паспорта троих погибших. Среди них – польский паспорт.

Погибшие одеты в защитную одежду с логотипом благотворительной организации.

"Сейчас мы в срочном порядке проверяем эту информацию. Мы обратились за разъяснениями в израильское посольство, силы безопасности и вооруженные силы Израиля. Сейчас у нас есть только агентская информация. Мы также получили информацию от гуманитарной организации, которая помогает населению Газы" , – заявил спикер МИД Польши Павел Вронский.