НАБУ задержала екс-советника ОП за распил бюджета "Укрзалізниці"

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро заявили о разоблачении организованной группы, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов во время военного положения, сообщает Зеркало недели.

Правоохранительные органы не называют имени подозреваемого, однако руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в комментарии ZN.UA подтвердил, что речь идет о бывшем начальнике Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Артема Шило.

По данным следствия, члены группы организовали ее еще в 2021 году с целью контроля за деньгами АО «Укрзалізниця».

Далее, в течение июня – декабря 2022 года руководитель группы через подконтрольных служащих «Укрзалізниці» обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов, закупившихся по завышенным ценам. Предложения других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями отклонили, использовав письмо «Об угрозах государственной безопасности».

В НАБУ отметили, что компанию-победителя контролирует гражданин Республики Беларусь, имеющий связи с РФ, однако руководитель организованной группы умышленно проигнорировал этот факт.

Этот победитель через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал их «Укрзализныци» по увеличенной почти вдвое цене.

"Установлено, что сами трансформаторы закупались через фирму-прокладку у производителя, которым частично владели юридические лица из РФ, и перепродавались "Укрзалізниці" по вдвое завышенной цене" , - указывают в антикоррупционной прокуратуре.

Как следствие, «Укрзалізниця» понесла убытки на сумму 94,8 млн грн, которыми завладели участники преступления.

Сейчас задержан лидер, соорганизатор и два участника организованной группы. Их действия предварительно квалифицировали по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Также суд наложил арест на 53 млн. грн на банковских счетах компании-поставщика.

Артем Шило недавно был уволен с должности начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. По данным издания, инициатором отставки был лично президент Владимир Зеленский. В частности, с его именем связывают либерализацию режима содержания в СИЗО Игоря Коломойского, а также давление на бизнес.

В расследовании Леси Ивановой для Bihus.Info говорилось, что Артем Шило за десять лет на госслужбе накопил имущества почти на $4 млн. Его также называли близким к заместителю руководителя офиса президента Украины Олегу Татарову и «смотрящим за железной дорогой». Кроме того, именно с Шилом связывают появление в Украине российского букмекера 1xBet.

Артем Шило работал в СБУ с 2012. В 2021 году он уволился со службы. Согласно официальным данным Артем Викторович Шило в феврале 2022 года открыл и в июле закрыл в Харькове ФЛП, зарегистрированный для деятельности в сфере права и информатизации. Параллельно в апреле 2022 года он основал в Киеве юридическое ООО «Приккер», директором которого является отец Виктор Шило. Вернулся в СБУ сразу после того, как его возглавил Василий Малюк после увольнения Ивана Баканова.