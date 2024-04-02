Эстония хочет купить 18 французских САУ Caesar

Силы обороны Эстонии могут получить 18 современных французских самоходных артиллерийских установок (САУ) типа Caesar. Об этом министр обороны Ханно Певкур сказал в интервью изданию Postimees, сообщает Европейская правда.

По словам Певкура, 155-мм самоходные артиллерийские установки являются важнейшей закупкой вооружений в пакете усиления Сил обороны.

Из них планируется сформировать отдельный батальон, который будет подчиняться непосредственно 1-й дивизии.

Сейчас Силы обороны Эстонии располагают 24 самоходными артиллерийскими установками K9 "Гром".

Еще одной крупной запланированной инвестицией является строительство нового корабля для Военно-морских сил Эстонии.