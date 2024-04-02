В полиции объяснили, как доставляют в ТЦК мужчин, находящихся в розыске

Подразделения Национальной полиции получают обращение от центров комплектования относительно уклоняющихся от призыва и только доставляют таких людей в ТЦК и СП. Уже после этого на них составляются административные протоколы. Об этом рассказал Максим Ахрамеев, начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины, сообщает Радио Свобода.

Он подчеркнул, что подразделения Нацполиции разыскивают людей после внесения данных в информационную систему.

"Такой механизм урегулирован постановлением Кабинета министров, где предусмотрено обращение. Такое обращение направляется в подразделения Нацполиции, далее полицейские вносят информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку.

После установления таких лиц мы доставляем – исключительно доставляем – в ближайший ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК согласно статье 210 КУоАП" , – сказал руководитель департамента НПУ.

По словам Ахрамеева, уже в территориальном центре комплектования составляется постановление об административном правонарушении и устанавливаются обстоятельства неприбытия по повестке.

Если человек, в отношении которого вынесено постановление, может доказать уважительные причины неприбытия, административное дело закрывается. В противном случае ей грозит наложение административного штрафа.

"Составляется протокол уполномоченным офицером ТЦК и СП, где указывается время и место рассмотрения дела по существу. И когда лицо прибывает, или сразу на месте, выносится постановление. Если лицо не явилось по повестке по уважительным причинам, то постановлением закрывается административное дело. Если же у человека нет возможности доказать, что оно не появилось по важным причинам, то составляется постановление о наложении административного штрафа" , – пояснил Ахрамеев.

В Украине от 24 февраля 2022 года, дня полномасштабного вторжения России, было введено военное положение. Тогда же объявили всеобщую мобилизацию. С этого момента Верховная Рада регулярно продлевает сроки действия военного положения и мобилизации.

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