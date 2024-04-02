Конгрессвумен-трампистка предостерегла Джонсона от голосования за поддержку Украины

Конгрессвумен-трампистка Марджори Тейлор Грин, которая ранее инициировала отставку спикера Палаты представителей от республиканцев Майка Джонсона, предостерегла того от голосования за пакет финансовой поддержки Украины, сообщает Европейская правда.

На фоне заявлений спикера о разработке пакета поддержки Украины конгрессвумен дала понять, что выступает против его рассмотрения Палатой представителей, обвинив его в том, что тот уступил демократам в вопросе безопасности границы США с Мексикой.

"Если спикер Джонсон выделит еще 60 миллиардов долларов на оборону украинской границы после того, как он полностью профинансировал смертельно опасную открытую границу от Байдена, это будет злая шутка над американским народом" , – отметила Грин, исказив цель законодателей и президента США, которые стремятся помочь Украине выстоять в захватнической войне, которую против нее ведет РФ.

Ранее Джонсон заявил, что планирует встретиться с конгрессвумен и трамписткой Марджори Тейлор Грин, которая инициировала его отставку.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

Эти заявления прозвучали после того, как Джонсон дал понять, что намерен протолкнуть законодательство, которое обеспечит финансирование Украины, но он еще не определился, как именно будет выглядеть проект.

Перед этим Грин инициировала отставку спикера Джонсона, обвинив его в том, что он "слишком много отдал" президенту Джо Байдену и демократам во время переговоров о финансировании правительства. Неизвестно, удастся ли ей собрать достаточно голосов для своей инициативы.