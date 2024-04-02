Беспилотник повредил подстанцию: ситуация в энергосистеме Украины

В результате российской атаки беспилотников повреждены подстанция и высоковольная линия.

Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

"Ночью российский БПЛА повредил оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго". Также обломки ракеты повредили высоковольтную воздушную линию 330 кВ. Продолжаются аварийно-восстановительные работы" , – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что ограничения действуют для всех потребителей в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге.

Также сообщается, что ветреная и солнечная погода способствует работе "зеленой энергетики". Вчера ограничивали работу солнечных и ветровых электростанций по поддержанию баланса между потреблением и производством.

Импорт электроэнергии происходит в основном в утренние и вечерние часы из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 10867 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1574 МВт. Экспорт не планируется.