Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов усиление ПВО Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба в разговоре с нидерландской коллегой Ханке Брейнс Слот обсудил вопросы привлечения РФ к ответственности и усиления ПВО Украины, сообщает Европейская правда.

Кулеба встретился с Брейнс Слот во время визита в Нидерланды, где в Гааге во вторник пройдет конференция "Восстановление справедливости для Украины". Министры обсудили конкретные шаги по обеспечению правосудия за российские зверства.

"Я проинформировал своего коллегу об усилении воздушного террора со стороны России, включая интенсивное использование баллистических ракет. Воздушный щит Украины должен быть усилен, в частности, дополнительными системами Patriot и ракетами" , – написал Кулеба.

Он также поблагодарил Нидерланды за мощную поддержку и вклад в оборону Украины и всей Европы.

Как сообщалось, Кулеба во вторник 2 апреля находится с визитом в Гааге, где проведет ряд встреч и примет участие в конференции по обеспечению наказания России за преступления, совершенные в войне против Украины.