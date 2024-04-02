В Силах обороны объяснили, почему РФ увеличила применение баллистики из Крыма

Военные РФ все чаще применяют для ударов по Украине баллистические ракеты, расположенные на территории временно оккупированного Крыма. Об этом рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины полковник Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Армия Информ.

"Враг переключает тактику и на применение баллистики, понимая, что это сложная цель для реагирования наших сил ПВО. Именно поэтому они пытаются давить на более глубокие регионы Украины, а не только на прифронтовые районы" , — пояснила Гуменюк.

Она отметила, что в Силах обороны располагают информацией о количестве наземных систем и отслеживают их маневры. А сигналы воздушной тревоги, связанной с угрозой баллистики, это следствие этой активности.

Относительно ситуации в Черном море спикер отметил, что вражеские ракетоносители снаряжены и заведены в пункты базирования.

"В принципе, их готовность очень высока: 2-3 часа достаточно, чтобы они оказались на боевом дежурстве. Мы уже видели, что во время подготовки к массированным атакам враг выводил подводные ракетоносители к дежурству" , — сказала Наталья Гуменюк.

Она также добавила, что россияне могли накопить достаточно мощный потенциал ракет «калибр» и по всей вероятности после смены руководства черноморского флота РФ будут выискивать способы вернуть себе позиции на море.