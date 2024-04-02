Индия снова покупает российскую нефть, несмотря на санкции – СМИ
Три танкера с российской нефтью "Сокол" находятся в портах Индии, один направляется к ним, что свидетельствует о возобновлении торговли сортом "Сокол", несмотря на санкции США. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.
Супертанкер Nireta стоит на якоре вблизи Вишакхапатнама на восточном побережье Индии, тогда как два других танкера - Vostochny Prospect и Erecter - находятся вблизи Джамнагара на западе, и оба сигнализируют, что их пунктом назначения является Сикка, согласно данным отслеживания судов, собранным агентством Bloomberg.
Все грузы "Сокола", загруженные в марте, и большинство грузов, отгруженных в феврале, были доставлены в Китай, но некоторые из этих предыдущих партий сейчас возвращаются в Индию.
Ранее индийские НПЗ отказались от поставок российской нефти государственным "Совкомфлотом", из-за санкций со стороны стран Запада.
Однако, нефть продолжает поступать в Индию через трейдеров.
"По словам руководителей индийских НПЗ, которые попросили не называть их имена, изменилось лишь то, что "Сокол" теперь поставляется трейдерами, а не производителем, и грузы предлагаются с привлекательными скидками, что привело к восстановлению некоторых потоков в Индию", - сообщают в Bloomberg.
При этом, остается неясным, были ли решены проблемы, связанные с торговлей, и все ли четыре танкера разгрузят нефть в индийских портах в этом месяце.