Индия снова покупает российскую нефть, несмотря на санкции – СМИ

Три танкера с российской нефтью "Сокол" находятся в портах Индии, один направляется к ним, что свидетельствует о возобновлении торговли сортом "Сокол", несмотря на санкции США.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Супертанкер Nireta стоит на якоре вблизи Вишакхапатнама на восточном побережье Индии, тогда как два других танкера - Vostochny Prospect и Erecter - находятся вблизи Джамнагара на западе, и оба сигнализируют, что их пунктом назначения является Сикка, согласно данным отслеживания судов, собранным агентством Bloomberg.

Все грузы "Сокола", загруженные в марте, и большинство грузов, отгруженных в феврале, были доставлены в Китай, но некоторые из этих предыдущих партий сейчас возвращаются в Индию.

Ранее индийские НПЗ отказались от поставок российской нефти государственным "Совкомфлотом", из-за санкций со стороны стран Запада.

Однако, нефть продолжает поступать в Индию через трейдеров.

"По словам руководителей индийских НПЗ, которые попросили не называть их имена, изменилось лишь то, что "Сокол" теперь поставляется трейдерами, а не производителем, и грузы предлагаются с привлекательными скидками, что привело к восстановлению некоторых потоков в Индию" , - сообщают в Bloomberg.

При этом, остается неясным, были ли решены проблемы, связанные с торговлей, и все ли четыре танкера разгрузят нефть в индийских портах в этом месяце.