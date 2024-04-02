Евросоюз об ударах по украинским ГЭС: Это ответ Путина тем, кто верит в мир

В ЕС заявили, что увеличение жестокости российских ударов по Украине, в частности удары по плотинам и электростанциям, является ответом хозяина Кремля Владимира Путина тем, кто до сих пор верит в возможность мира с ним.﻿ Об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил на брифинге в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

По его словам, ЕС пристально следит за продолжением и усилением российской агрессии против Украины в последние дни, когда Россия продолжила терроризировать украинский народ, осуществляя масштабные атаки с использованием сотен ракет и дронов против мирных городов и все больше – против критической энергетической инфраструктуры.

"Это то, что мы решительно осуждаем. Мы призываем Россию прекратить эти действия, так же как мы призываем Россию прекратить свою агрессию вообще. Это жестокая война против мирных людей Украины" , – заявил Стано.

"Это показывает природу этой агрессии. Это также ответ Путина всем, кто до сих пор думает, что мир с ним возможен. Это модель того, как он отвечает на любые усилия по миру, на любые дискуссии о мире на различных международных площадках – просто наращивая жестокость, с которой он терроризирует мирное население" , – подчеркнул спикер.

Он подчеркнул, что преднамеренные атаки против гражданских целей – это военные преступления, и ЕС будет продолжать поддержку Украины.