В "Дії" запустили подачу заявлений в международный Реестр убытков

В приложении "Дія" запустили подачу заявлений в международный Реестр убытков за уничтоженное в результате российской агрессии имущество.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Запускаем новый важны ﻿﻿ й сервис. Данные из международного Реестра будут основой для будущих репараций. Действие становится важной частью передачи и отражения масштабов ущерба от российской агрессии" , – сообщил Федоров.

Как подать заявление

Для начала нужно обновить "Дію". Доступна подача заявления об уничтоженной или поврежденной недвижимости: частный дом, квартиру, дачный или садовый дом или другое жилое помещение.

Для подачи заявления нужно быть владельцем имущества и иметь Акт об обследовании от местных властей.

Федоров отмечает, что в дальнейшем будет возможность подавать заявления в реестр о вынужденном перемещении, вреде жизни, здоровье, пытках и сексуальном насилии. Впоследствии жалобы сможет подавать бизнес и государство.