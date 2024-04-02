В "Дії" запустили подачу заявлений в международный Реестр убытков
В приложении "Дія" запустили подачу заявлений в международный Реестр убытков за уничтоженное в результате российской агрессии имущество.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Запускаем новый важный сервис. Данные из международного Реестра будут основой для будущих репараций. Действие становится важной частью передачи и отражения масштабов ущерба от российской агрессии", – сообщил Федоров.
Как подать заявление
Для начала нужно обновить "Дію". Доступна подача заявления об уничтоженной или поврежденной недвижимости: частный дом, квартиру, дачный или садовый дом или другое жилое помещение.
Для подачи заявления нужно быть владельцем имущества и иметь Акт об обследовании от местных властей.
Федоров отмечает, что в дальнейшем будет возможность подавать заявления в реестр о вынужденном перемещении, вреде жизни, здоровье, пытках и сексуальном насилии. Впоследствии жалобы сможет подавать бизнес и государство.