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Почти 60 стран присоединились к конференции "Восстановление справедливости для Украины" – МИД

Почти 60 стран присоединились к конференции "Восстановление справедливости для Украины" – МИД
Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

В конференции "Восстановление справедливости для Украины", которая проходит во вторник в Гааге и обсуждает правосудие за российскую агрессию, принимают участие 57 стран. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Европейская правда.

Кулеба рассказал о своем выступлении на конференции и отметил необходимость справедливости для украинцев немедленно.

"В своем выступлении на открытии конференции 57 стран мира "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге я подчеркнул, что украинцы нуждаются в справедливости уже сейчас. Не в отдаленном будущем", – отметил министр.

Он проинформировал об "ощутимых результатах" по четырем направлениям, среди которых:

  • начало работы Реестра ущерба;
  • создание Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины;
  • выдача Международным уголовным судом первых четырех ордеров на арест, в частности главы Кремля Владимира Путина;
  • первые решения по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

"Впереди еще много работы. Однако первые шаги показывают, что правосудие за российскую агрессию и дальнейшие злодеяния неизбежно", – подчеркнул Кулеба.

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