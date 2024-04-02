Почти 60 стран присоединились к конференции "Восстановление справедливости для Украины" – МИД
В конференции "Восстановление справедливости для Украины", которая проходит во вторник в Гааге и обсуждает правосудие за российскую агрессию, принимают участие 57 стран. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Европейская правда.
Кулеба рассказал о своем выступлении на конференции и отметил необходимость справедливости для украинцев немедленно.
"В своем выступлении на открытии конференции 57 стран мира "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге я подчеркнул, что украинцы нуждаются в справедливости уже сейчас. Не в отдаленном будущем", – отметил министр.
Он проинформировал об "ощутимых результатах" по четырем направлениям, среди которых:
- начало работы Реестра ущерба;
- создание Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины;
- выдача Международным уголовным судом первых четырех ордеров на арест, в частности главы Кремля Владимира Путина;
- первые решения по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.
"Впереди еще много работы. Однако первые шаги показывают, что правосудие за российскую агрессию и дальнейшие злодеяния неизбежно", – подчеркнул Кулеба.