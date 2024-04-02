Почти 60 стран присоединились к конференции "Восстановление справедливости для Украины" – МИД

В конференции "Восстановление справедливости для Украины", которая проходит во вторник в Гааге и обсуждает правосудие за российскую агрессию, принимают участие 57 стран. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Европейская правда.

Кулеба рассказал о своем выступлении на конференции и отметил необходимость справедливости для украинцев немедленно.

"В своем выступлении на открытии конференции 57 стран мира "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге я подчеркнул, что украинцы нуждаются в справедливости уже сейчас. Не в отдаленном будущем" , – отметил министр.

Он проинформировал об "ощутимых результатах" по четырем направлениям, среди которых:

начало работы Реестра ущерба;

создание Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины;

выдача Международным уголовным судом первых четырех ордеров на арест, в частности главы Кремля Владимира Путина;

первые решения по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.