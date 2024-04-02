Кабмин выделил на фортификации еще более 5 млрд гривен – Шмыгаль
Кабинет министров Украины выделил еще 5,6 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений. Всего на фортификации выделили 20 млрд гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что из них направят:
- 1,1 млрд грн для возведения фортификаций в Донецкой области;
- более 1 млрд грн – для Запорожской области;
- 1,5 млрд грн – для Сумщины;
- 300 млн грн – для Николаевщины
- 400 млн грн – для Херсонщины.
"Работа идет в режиме 24/7. Все это нужно, чтобы усилить нашу оборону и защитить наших воинов", – сказал Шмигаль на заседании правительства.