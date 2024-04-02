Кабмин выделил на фортификации еще более 5 млрд гривен – Шмыгаль

Кабинет министров Украины выделил еще 5,6 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений. Всего на фортификации выделили 20 млрд гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что из них направят:

1,1 млрд грн для возведения фортификаций в Донецкой области;

более 1 млрд грн – для Запорожской области;

1,5 млрд грн – для Сумщины;

300 млн грн – для Николаевщины

400 млн грн – для Херсонщины.