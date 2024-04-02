Отремонтированный энергоблок ХАЭС вывели на максимальную мощность

Вышедший из ремонта энергоблок Хмельницкой атомной электростанции выведен на максимально возможную мощность. Ссылаясь на данные НАЭК "Энергоатом", сообщает Экономическая правда.

"Энергоблок Хмельницкой АЭС выведен после восстановительного ремонта на максимально возможную мощность" , - информируют энергетики.

В "Энергоатоме" напомнили, что этот энергоблок был возвращен в работу на две недели раньше запланированного срока.

31 марта стало известно, что после ремонта к работе был подключен один из блоков Хмельницкой АЭС. В связи с введенными ограничениями НЭК "Укрэнерго" энергоблок ХАЭС выдавал в украинскую энергосистему 300 МВт-час.

В Хмельницкую АЭС завезли первые партии ядерного топлива Westinghouse. Теперь все отечественные атомные электростанции будут работать на американском топливе.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов летом или осенью 2024 года, поскольку стремится компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны с Россией.