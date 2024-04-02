Шмыгаль анонсировал новую волну проверок ВЛК

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине планируется существенно улучшить удобство прохождения ВЛК в рамках цифровизации и дебюрократизации. Также идет процесс проверок с последующим реагированием на действия комиссий со стороны профильного министерства. Об этом он сказал во время заседания правительства, сообщает Корреспондент.

"Еще один аспект – максимальное удобство прохождения ВЛК для военных. Здесь, кроме цифровизации и дебюрократизации, продолжаются проверки комиссий со стороны профильного министерства" , - отметил Шмыгаль.

По его словам, в настоящее время уже проверено более 53 тысяч медико-экспертных дел. Зафиксированные нарушения, предоставленные рекомендации, по каждому факту будет реагировать.

Шмыгаль заявил, что проверки станут регулярными. В апреле начнется новая волна.