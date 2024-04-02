Более половины россиян столкнулись с коллапсом системы ЖКХ – СМИ

Коллапс жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) России испытывает более половины обитателей страны. В частности, 60% россиян столкнулись с проблемами в сфере коммунальных услуг за последний год. Об этом свидетельствует опрос Народного фронта, в котором приняли участие около 16 тыс. россиян из 87 регионов. Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Корреспондент.

Каждый четвертый участник опроса имел проблемы с водоснабжением, а 23% – с отоплением. В 57% случаев причиной перебоев опрошенные назвали аварии на сетях.

Кроме того, 38% респондентов пожаловались на содержание подъездов, лифтов, дворов и текущий ремонт. Еще треть назвала проблемным техническое обслуживание конструкций дома. К тому же 41% граждан назвали состояние своего дома удовлетворительным, плохим или не изменяющимся к лучшему, а 18% респондентов заметили "значительное ухудшение".

Более 40% респондентов отдают за коммунальные услуги от 10% до 20% семейных доходов, а до 8% имеют задолженности по ЖКХ, объясняя это снижением доходов на фоне роста стоимости товаров и услуг.

Зимой 2023-2024 годов отключения света, воды и тепла в результате аварий затронули 1,5 млн россиян. С коммунальными авариями столкнулись 59 российских регионов, где произошло 557 инцидентов. Число аварий подскочило в 1,5 раза, а количество пострадавших от них граждан достигло рекорда. В 2018 и 2020 годах количество пострадавших не превышало 800 тыс. человек в год, а в 2019 году их было всего 300 тыс. человек.

Несмотря на критический износ и аварии, российские власти планируют радикальное сокращение расходов на жилищно-коммунальную инфраструктуру.