РФ обстреляла село на Херсонщине, погиб мужчина

Во вторник 2 апреля россияне обстреляли село в Херсонской области, в результате чего погиб 79-летний мужчина.﻿﻿ Об этом информировала Херсонская областная военная администрация, сообщает Украинская правда.

"Российская армия убила пожилого жителя села Токаревка. Из-за вражеского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил 79-летний мужчина" , - заявили в ОВА.

Сообщается, что тело погибшего обнаружили правоохранители. Время и обстоятельства смерти выясняются.