РФ обстреляла село на Херсонщине, погиб мужчина
Во вторник 2 апреля россияне обстреляли село в Херсонской области, в результате чего погиб 79-летний мужчина. Об этом информировала Херсонская областная военная администрация, сообщает Украинская правда.
"Российская армия убила пожилого жителя села Токаревка. Из-за вражеского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил 79-летний мужчина", - заявили в ОВА.
Сообщается, что тело погибшего обнаружили правоохранители. Время и обстоятельства смерти выясняются.