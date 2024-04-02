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РФ обстреляла село на Херсонщине, погиб мужчина

РФ обстреляла село на Херсонщине, погиб мужчина
Фото: t.me/olexandrprokudin

Во вторник 2 апреля россияне обстреляли село в Херсонской области, в результате чего погиб 79-летний мужчина.﻿﻿ Об этом информировала Херсонская областная военная администрация, сообщает Украинская правда.

"Российская армия убила пожилого жителя села Токаревка. Из-за вражеского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил 79-летний мужчина", - заявили в ОВА.

Сообщается, что тело погибшего обнаружили правоохранители. Время и обстоятельства смерти выясняются.

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