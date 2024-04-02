В войне в Украине наступил критический момент – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что нужно обеспечить Украину абсолютно всем необходимым для защиты, поскольку в войне наступил критический момент. Об этом Блинкен заявил в Париже, куда прибыл для переговоров с рядом чиновников и президентом Эммануэлем Макроном. Со ссылкой на Le Monde, сообщает Укринформ.

"Мы находимся в критическом моменте, когда абсолютно необходимо обеспечить украинцев тем, что им нужно для защиты, в частности, боеприпасами и средствами противовоздушной обороны" , - заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню.

Оба чиновника посетили завод, принадлежащий производителю оружия Nexter, производящий, в частности, пушки "Цезарь" для украинского фронта.

"Пушка "Цезарь" стала символом нашей артиллерийской коалиции, которая значительно увеличила производственные мощности: было две пушки в месяц, сейчас есть шесть в месяц, мы собираемся нарастить производство до двенадцати пушек в месяц в будущем" , - отметил Лекорню.

В программе визита госсекретаря США также переговоры с французским коллегой Стефаном Сежурном. Вечером в Елисейском дворце Блинкен и Макрон обсудят, как сообщается, основные международные кризисы, в частности, войну России в Украине.