Правительство изменило условия пересечения границы для студентов

Кабинет министров Украины на заседании во вторник, 2 апреля, принял изменения по пересечению государственной границы студентами-бакалаврами.﻿ Об этом рассказал нардеп Алексей Гончаренко, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, теперь студенты-бакалавры в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся в университетах в Украине, смогут выезжать за границу на стажировку. Речь идет о магистрах медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления.

В Украине с начала действия военного положения изменились правила пересечения границы. В частности, речь о военнообязанных мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет - они не имеют права уехать из Украины.

Однако позиция Государственной пограничной службы по выезду студентов-мужчин остается неизменной. Это связано с тем, что Постановление КМУ от 27 января 1995 г. № 57 содержит запрет на выезд студентов и аспирантов, стажеров, докторантов как иностранных высших учебных заведений, так и украинских вузов, выезд таким студентам или аспирантам за границу запрещен.

Теперь же это правило изменится.