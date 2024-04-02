ГУР прогнозирует еще несколько массированных воздушных атак РФ, а затем паузу

Сейчас в России остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня большой дальности. Такие прогнозы дал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, сообщает Укринформ.

"Сейчас в России, по нашей оценке, остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров. Мы наблюдаем тенденцию, что они, как правило, пытаются держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет" , – заявил Скибицкий.

По его словам, в апреле этого года Россия стремится произвести около 40 ракет Х-101.

"Мы прогнозируем, что россияне смогут провести еще несколько массированных атак (2-3 – именно массированных), а дальше будут вынуждены снова взять некоторую паузу для накопления ракет и "Шахедов". Однако отдельные локальные обстрелы могут при этом продолжаться" , - отметил представитель ГУР МОУ.

Также он описал ситуацию с российскими крылатыми ракетами "Калибр", которые агрессор почти не применяет с осени 2023 года.

"Агрессор накапливает запас крылатых ракет 3М14 "Калибр" и располагает не менее 260 единиц. Причем в их планах произвести 30 таких ракет в апреле этого года" , - отметил представитель Скибицкий.

В то же время он напомнил, что россияне проводят модернизацию противокорабельных ракет Оникс.