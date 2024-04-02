Спикер Джонсон предлагает связать помощь Украине с возобновлением экспорта природного газа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон придумал новую идею, которая убедит республиканцев проголосовать за предоставление военной помощи Украине от США. На этот раз он хочет связать этот вопрос с отменой запрета на экспорт природного газа из Соединенных Штатов, введенного администрацией Джо Байдена. Со ссылкой на Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если бы республиканцы могли утверждать, что они добились уступки, подрывающей климатическую программу Байдена, то перед выборами у них было бы редкое объединяющее послание. Увеличение экспорта природного газа США также позволит Республиканской партии утверждать, что она достигла прямого прогресса в противостоянии России" , – говорится в статье.

Издание отмечает, что эта идея Джонсона сейчас считается недостаточно сильным аргументом, который заставил бы радикальных консерваторов-республиканцев голосовать за выделение денег Украине.

Пока Республиканская партия до сих пор не определилась, на каких условиях она будет голосовать за новую программу военных поставок.