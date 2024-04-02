В СНБО назвали цель массированных ударов России

Войска РФ наносят массированные удары по Украине, чтобы запугать население. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко на встрече с экспрезидентом Хорватии Колиндой Грабарь-Китарович, сообщает Радио Свобода.

«Наша задача – защитить наши города и это крайне сложно без западной поддержки» , – сказал Литвиненко, обсуждая ситуацию в Украине.

В последнее время Россия ужесточила атаки энергетической инфраструктуры Украины. 22 марта во время масштабной атаки на украинскую энергетику за последнее время РФ нанесла удар по крупнейшей ГЭС Украины – Днепропетровской ГЭС в Запорожье. В компании «Укргидроэнерго» сообщили о серьезных повреждениях. Впоследствии целями российских атак были Каневская и Днестровская ГЭС.

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