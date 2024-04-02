В Украине ежемесячно производят до десятка САУ Богдана - NYT

Производство украинских САУ Богдана выросло до 8 единиц в месяц. Об этом пишет The New York Times, сообщает Корреспондент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на заседании военного селектора в декабре прошлого года сообщал об увеличении производства САУ Богдана до шести единиц.

"Сейчас украинская оружейная промышленность строит восемь самоходных артиллерийских систем Богдана ежемесячно, и хотя официальные лица не говорят, сколько их было сделано в целом, увеличение объемов производства сигнализирует о потенциальном буме в отечественном производстве вооружений" , - говорится в публикации.

Также отмечается, что украинские оборонные предприятия в три раза увеличили производство бронетехники и в четыре раза увеличили производство противотанковых ракет.

САУ Богдана - это украинская колесная 155-мм самоходная артиллерийская установка. Разработка начата как минимум с 2018 года. Она стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм. В этом году официально принята на вооружение ВСУ.