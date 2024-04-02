Зеленский: Российске террористы получают каждый раз более дальнобойные ответы на их удары

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 2 апреля отметил, что Россия получает каждый раз более дальнобойные ответы на ее удары, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение Зеленского.

"Сейчас в Днепре продолжаются спасательные работы после российского ракетного удара. В частности, повреждены здания колледжа, детского сада. Все службы на месте. Я благодарю всех, кто реагирует, кто выезжает на места ударов, чтобы как можно быстрее оказать людям помощь. Это самое важное. Не менее важно и то, что российские террористы получают ответы на их удары. Каждый раз более дальнобойные ответы".

Глава государства отметил, что каждый, кто вовлечен в российскую агрессию, должен чувствовать реально, что агрессия им просто так не пройдет.

"Зло должно терять. И будет терять. И снова подчеркиваю: ПВО для Украины – это защита жизни, это то, что должно работать, существующие в мире системы ПВО не могут просто пылиться где-то на базах, когда они могут спасти тысячи жизней от российского террора".

Что предшествовало:

Власти республики Татарстан в РФ утром 2 апреля заявили об атаке дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске, в результате чего произошел взрыв и пострадавшие, ранее сообщали, что в Елабуге собирают "Шахеды". Источники УП в разведке отметили, что за атакой стоит ГУР, которое устанавливало большие самолетоподобные дроны.