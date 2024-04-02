Мишель: Поддержка Украины и переговоры о вступлении среди приоритетов ЕС

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что поддержка Украины и открытие с ней переговоров о вступлении является одним из приоритетов для Европейского Союза на ближайшее время, сообщает Европейская правда.

Его заявления для СМИ в Вильнюсе приводит LRT.

Шарль Мишель во вторник прибыл в Литву для второго раунда консультаций по стратегической повестке дня ЕС, в этом этапе участниками были лидеры Литвы, Чехии, Нидерландов, Швеции и Болгарии.

"Перед нами стоят крайне серьезные вызовы, поэтому я вижу три приоритета. Прежде всего, мы должны построить сильный и безопасный ЕС. Мы должны улучшать обороноспособность стран ЕС. И мы должны помогать Украине столько, сколько будет необходимо. Мы должны мобилизовать все возможные ресурсы – финансовые, поддержку вооружением, политическую поддержку (...), и должны также начать с Украиной переговоры о вступлении", – отметил президент Евросовета.

Президент Литвы Гитанас Науседа в своих комментариях сказал, что первым приоритетом должна оставаться поддержка Украины и привлечение России к ответственности.

"Это возможно, если мы будем сильными и объединенными", – отметил он.

В решении мартовского саммита лидеры ЕС призвали как можно быстрее одобрить переговорную рамку для Украины.

Как известно, и украинская сторона, и Брюссель работают над тем, чтобы официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось не позднее конца июня – когда председательство в Совете ЕС завершит Бельгия и начнется полугодовое председательство Венгрии.