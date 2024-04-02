Глава МИД Франции прокомментировал украинские удары по российским НПЗ

Удары украинских военных по российским нефтеперерабатывающим заводам являются самозащитой, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Это (удары по российским НПЗ - ред.) не вызывает почти никаких комментариев с нашей стороны. Украинский народ действует на свое усмотрение, в рамках самозащиты", - подчеркнул министр.

Он также напомнил, что Россия является агрессором, поэтому "в таких условиях сложно сказать что-либо еще".

Удары по НПЗ

Напомним, последнее время на российских нефтеперерабатывающих заводах все чаще гремят взрывы. Их причиной являются атаки дронов.

Как неоднократно сообщали источники, за атаками стоят украинские Силы обороны. По состоянию на 15 марта, только с начала 2024 года, против российских НПЗ было совершено 15 атак, а значительные повреждения получили восемь заводов.

При этом сегодня, 2 апреля, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны Украины атаковали установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, вследствие чего так возник пожар.

Мощность такой установки - 8 млн тонн нефти. Это, в свою очередь, составляет 2,6% от общей годовой переработки Российской Федерации в год.