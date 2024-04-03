США предупреждали Россию о подготовке теракта именно в "Крокусе" - WP

Правительство США сообщало властям Российской Федерации не просто об угрозе теракта, а даже точно указывало, что атака может произойти именно на торговый центр "Крокус Сити Холл" (Crocus City Hall) в Подмосковье.﻿ Со ссылкой на The Washington Post, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Американские чиновники отметили изданию, что более чем за две недели до трагедии, Москве сообщили, что эта концертная площадка является потенциальной целью террористов.

"Это порождает новые вопросы, почему российские власти не приняли более жестких мер по защите места, где боевики убили более 140 человек и подожгли здание" , - пишет издание.

Подросток Ислам Халилов, который работал гардеробщиком в концертном зале, той ночью помог людям эвакуироваться из здания. В одном из интервью он отметил, что сотрудников предупреждали о возможности теракта.

Второй вероятной целью террористов была синагога в российской столице. Уже на следующий день после предупреждения, Федеральная служба безопасности РФ объявила о предотвращении нападения боевиков "Исламского государства" на синагогу в Москве.

"Высокая степень конкретизации предупреждения подчеркивает уверенность Вашингтона в том, что "Исламское государство" готовило нападение, которое угрожало большому количеству гражданских лиц, и прямо противоречит утверждению Москвы о том, что предупреждения США были слишком общими, чтобы помочь предотвратить нападение" , - пишет издание.

Вечером 22 марта в городе Красногорск под Москвой несколько вооруженных мужчин устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". Согласно последним данным россиян, в результате атаки погибли 143 человека.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили эту информацию и отрицают причастность к событиям Украины. В Госдепе полагают, что Россия пытается оправдать войну против Украины с помощью теракта.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия знала о подготовке теракта как минимум за месяц.

Иран также предупреждал Кремль об опасности атаки исламистов.

7 марта посольство Штатов в России опубликовало предупреждение о том, что в Москве "экстремисты планируют атаковать крупные собрания, в том числе концерты" в ближайшие 48 часов. Путин заявил, что это "напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать общество".

Директор ФСБ Александр Бортников сказал, что США передали им информацию "общего характера".