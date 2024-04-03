В Белом доме пообещали искать способы экстренной поддержки Украины

В связи с затягиванием в Палате представителей решения о дальнейшей помощи Украине администрация США будет продолжать активно искать способы обеспечения украинцев немедленной поддержкой, как и в прошлом месяце.﻿ Об этом на брифинге сказал советник Белого дома Джон Кирби, пишет Ксения Вертебная, РБК-Украина.

"Мы уже приняли определенные безотлагательные меры. Вы видели, как Пентагон смог выделить 300 миллионов долларов, чтобы поддержать украинские силы в пакете экстренной помощи. Мы будем продолжать активно искать и рассматривать возможности для дальнейших действий" , - подчеркнул представитель Белого дома.

Также он отметил, что правительство США до сих пор остается ограниченным в этой ситуации, ведь им "необходим закон о дополнительном финансировании".

На вопрос о том, существует ли дедлайн, когда правительство начнет больше действовать для поддержки Украины, Кирби сказал, что этот срок уже истек давно, когда президент подал запрос в Конгресс с пакетом помощи. Он отметил, что из-за бездействия законодателей в Палате представителей, украинские командиры на местах вынуждены принимать сложные решения относительно того, как экономить боеприпасы и одновременно защищать позиции.

Напомним, в НАТО предлагают создать пятилетний фонд для Украины на 100 млрд долларов. В рамках пакета НАТО также может взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США Контактной группы обороны Украины, координирующей поставки оружия в Украину из около 50 стран.

Кроме того, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос финансирования помощи Украине. Так, по его словам, это будет следующим главным вопросом повестки дня после возвращения Конгресса по пасхальным каникулам.