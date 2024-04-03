ISW оценил эффективновсть снижения мобилизационного возраста в Украине
Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет поддержит способность украинской армии восстанавливать и реконструировать существующие подразделения и создавать новые. Но чтобы должным образом вооружить всех мобилизованных военнослужащих нужна западная помощь. Такие выводы приводит Институт изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Военные аналитики отметили, что снижение мобилизационного возраста является одним из многих мероприятий, которые Украина рассматривает в рамках усилий, направленных на создание устойчивого аппарата генерирования сил военного времени.
Однако Украине необходимо будет обеспечить оружием всех мобилизованных военнослужащих, а длительные дебаты в США относительно военной помощи Украине и задержки в предоставлении западной помощи могут повлиять на скорость, с которой Украина сможет восстановить деградировавшие и создать новые подразделения.
По оценкам ISW, материальные средства, предоставляемые Западом, остаются важнейшим решающим фактором для способности украинской армии восстанавливать и наращивать свою боевую мощь.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон, который снижает призывной возраст украинских военных с 27 до 25 лет. Верховная Рада приняла закон в мае 2023 года, а закон вступит в силу 3 апреля 2024 года.