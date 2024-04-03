Байден обсудил с Си Цзиньпином Украину, Тайвань и КНДР

Во вторник, 2 апреля, президенты США Джо Байден и Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Лидеры обсудили ключевые аспекты отношений между государствами, а также войну в Украине.﻿ Со ссылкой на The New York Times, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Во время диалога Байден затронул темы борьбы с производством наркотиков, конфликт на Ближнем Востоке, ядерную программу Северной Кореи и поддержку Китаем России. По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, президенты затронули темы несправедливой торговой политики, задержанных американцев и блокировки в Америке китайской соцсети TikTok.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена отметил изданию, что беседа была скорее "контрольной встречей" перед визитом министра финансов и госсекретаря США в Китай.

Байден хотел подчеркнуть, что Китай не должен помогать России в восстановлении военно-промышленной базы. Это связано с тем, что КНР взяла на себя часть торговли, которую прекратили европейские страны, что позволило Москве восстановить возможности по производству оружия.

Кроме того, Белый дом предупредил Китай, чтобы он приструнил корабли береговой охраны, которые обстреливают из водометов филиппинские корабли в спорных водах Южно-Китайского моря.

Также в администрации президента США заявили, что китайские военные провокационно используют самолеты и корабли вблизи Тайваня. При этом Байден подтвердил, что США придерживаются "политики одного Китая".

По словам чиновника, американский президент также хотел, чтобы Китай попросил Иран остановить хутистов от нападений на торговые суда в Красном море.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что тайваньский вопрос - это "первая красная линия", которую нельзя переступать в отношениях между странами, поэтому Штаты должны прибегнуть к "конкретным действиям" и продемонстрировать готовность не поддерживать независимость Тайваня.

"Две большие страны, такие как Китай и Соединенные Штаты, не должны разрывать свои связи или отворачиваться друг от друга, тем более не должны скатываться к конфликту или конфронтации. Две страны должны уважать друг друга, сосуществовать в мире и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству, ... а не возвращаться назад (к противостоянию - ред.)" , - сказал Си.

Китайский лидер также раскритиковал "бесконечный поток мер", которые предпринимают Штаты для подавления экономики, науки и технологий Китая.

В МИД Китая отметили, что "президенты признали телефонный разговор откровенным и конструктивным и согласились продолжать диалог".