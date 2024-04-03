НАТО сосредоточится на дорожной карте вступления Украины – Госсекретарь США

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил важность подготовки дорожной карты вступления Украины в НАТО накануне саммита к 75-летию Альянса, который состоится в июле в Вашингтоне. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне, сообщает Европейская правда.

Госсекретарь отметил, что как союзники заявили на саммите в Вильнюсе, Украина будет членом НАТО. По его словам, вопрос заключается в том, чтобы иметь хорошую и четкую дорожную карту для достижения этого вывода.

"Я думаю, что саммит НАТО к его 75-летию действительно будет очень конкретно сосредоточен на том, как мы можем создать эту дорожную карту. Или, используя другой образ, необходимый мост, который позволит Украине стать членом НАТО" , – отметил Блинкен.

Накануне сообщалось, что 3-4 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретится с более чем десятком западных коллег, а также проведет переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

Визит Кулебы состоится во время Совета министров иностранных дел стран НАТО к 75-летию Альянса, который станет первой такой встречей для Швеции как полноправного члена.