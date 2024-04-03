Блинкен: Россия не сможет захватить Киев и покорить Украину

Российский диктатор Владимир Путин не сможет завоевать Украину, а Киев не попадет в руки России.﻿ Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

На вопрос о том, в состоянии ли США пообещать, что Киев никогда не попадет в руки России, Блинкен сказал:

"Я убежден, что мы уже это сделали. Другими словами этого не происходит, этого никогда не произойдет".

Госсекретарь США подтвердил, что в начале полномасштабного вторжения в Вашингтоне допускали вероятность "падения" Киева. Однако теперь США уверены, что этого не произойдет.