В Минобороны РФ заявили, что теракт в "Крокусе" смотивировал россиян идти воевать

Российское Минобороны отчиталось о росте количества желающих записаться в армию на контракт и отметило, что большинство хочет идти воевать в Украину якобы для того, чтобы отомстить за теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", сообщает Украинская правда.

"Во время собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье" , – говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, с начала текущего года на военную службу по контракту в армию страны-агрессора вступило уже более 100 тыс. человек.

Российские военные утверждают, что только за последние 10 дней на войну в Украину записалось 16 тысяч граждан, а ежедневно приходят в пункты отбора 1700 человек.

Отметим, Россия настойчиво ищет "украинский след" в теракте в Подмосковье, несмотря на то, что ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".

По словам президента Владимира Зеленского в интервью CBS News, лидер Кремля Владимир Путин использует теракт, чтобы мобилизовать российское общество против Украины.

Также аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозировали, что после нападения на "Крокус Сити Холл" российские власти усилят риторику о вероятных западных и украинских угрозах, чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны в Украине.