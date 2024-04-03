В ВСУ рассказали, на каком этапе обучение украинских пилотов на F-16

Несколько групп украинских пилотов продолжают обучение в странах-союзниках по управлению истребителями F-16. Две из них уже оттачивают навыки на самолетах.﻿ Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Сейчас две передовые группы находятся в Дании и США. Они уже напрямую оттачивают навыки на самолетах F-16" , - сказал Илья Евлаш.

Он отметил, что еще одна группа продолжает свое обучение, переместилась из Великобритании во Францию, где они осваивают легкомоторные самолеты.

"Еще одна группа проходит обучение по наземной подготовке в Англии. В частности, изучают язык, это одно из приоритетных направлений. Самолеты иностранного производства и необходимое должное знание английского языка" , - добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

По его словам, кроме пилотов продолжается подготовка технического персонала, чтобы в дальнейшем эти специалисты уже обучали своих коллег в Украине.

Напомним, в конце марта десять украинских пилотов уже завершили базовый курс обучения полетов на истребителях F-16.

F-16 для Украины

В прошлом году Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине 61 истребитель F-16. Для начала поставок необходимо, чтобы пилоты и обслуживающий персонал прошли соответствующее обучение. Украина со своей стороны должна подготовить необходимую инфраструктуру для истребителей.

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал ранее, что обучение первой группы украинских пилотов на F-16 в США должно завершиться в начале лета.

Между тем, издание The New York Times отмечало, что 12 украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на F-16. Однако на всех их не хватит самолетов.

Добавим, ранее в Пентагоне сообщили, что истребители F-16 дадут "уникальный воздушный потенциал" Украине. В то же время, использовать их можно будет только в пределах суверенной территории.

На днях министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина получит истребители F-16 уже в первой половине этого года. Она добавила, что первыми прибудут самолеты из Дании.

Недавно сообщалось, что Бельгия выделила Украине помощь для обслуживания истребителей F-16, которые ВСУ получат в ближайшем будущем.