Порошенко хочет снова баллотироваться в президенты, но сначала надо завершить боевые действия
Украинский политик Петр Порошенко в интервью каналу Al Jazeera сообщил, что планирует снова баллотироваться в президенты Украины. Однако, по его словам, для этого надо сначала завершить боевые действия, сообщает Украинская правда.
"Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, - да", – сказал он.
В то же время Порошенко отметил, что для проведения выборов Украина должна сначала достичь успеха в боевых действиях.
Кроме того, политик подчеркнул, что если Украина вступит в Европейский Союз, то он будет баллотироваться и в Европарламент.