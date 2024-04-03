Порошенко хочет снова баллотироваться в президенты, но сначала надо завершить боевые действия

Украинский политик Петр Порошенко в интервью каналу Al Jazeera сообщил, что планирует снова баллотироваться в президенты Украины. Однако, по его словам, для этого надо сначала завершить боевые действия, сообщает Украинская правда.

"Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, - да" , – сказал он.

В то же время Порошенко отметил, что для проведения выборов Украина должна сначала достичь успеха в боевых действиях.

Кроме того, политик подчеркнул, что если Украина вступит в Европейский Союз, то он будет баллотироваться и в Европарламент.