В марте РФ применила более 400 ракет и 3000 КАБов – Зеленский

Российские войска в марте применили против Украины более 400 ракет разных типов, более 600 "Шахедов" и 3000 управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что "особо жестоко Россия бьет по прифронтовым территориям и приграничным общинам".

"Наш Харьков, более чем миллионный город, испытывает удары ракет и дронов с первого дня этой войны. Теперь российские террористы применяют еще и авиабомбы против Харькова.

Это ежедневные издевательства и боли, ежедневные потери в городе. Разрушена критическая инфраструктура, ежедневно разрушение обычных жилых домов" , – говорится в сообщении.

Президент еще раз призвал предоставить Украине больше систем ПВО для защиты городов от российских воздушных атак.