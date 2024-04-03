В марте РФ применила более 400 ракет и 3000 КАБов – Зеленский
Российские войска в марте применили против Украины более 400 ракет разных типов, более 600 "Шахедов" и 3000 управляемых авиационных бомб.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что "особо жестоко Россия бьет по прифронтовым территориям и приграничным общинам".
"Наш Харьков, более чем миллионный город, испытывает удары ракет и дронов с первого дня этой войны. Теперь российские террористы применяют еще и авиабомбы против Харькова.
Это ежедневные издевательства и боли, ежедневные потери в городе. Разрушена критическая инфраструктура, ежедневно разрушение обычных жилых домов", – говорится в сообщении.
Президент еще раз призвал предоставить Украине больше систем ПВО для защиты городов от российских воздушных атак.
"Всего этого не будет, когда Украина получит надежные системы ПВО, которые могут спасти жизнь наших людей и вернуть безопасность нашим городам. "Петриоты" в руках украинцев доказали, что все формы российского террора могут проиграть. И это нужно – нужно для нашего Харькова и всех других городов и общин, чья жизнь сейчас под российскими ударами", – добавил Зеленский.