Рада может ликвидировать КРАИЛ и передать функции Минцифре – нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 4 апреля планирует принять решение о передаче функций Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Министерству цифровой трансформации. Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

"Завтра соберется наш Комитет и проголосует законопроект о ликвидации КРАИЛ (Комиссии по игорному бизнесу). Функционал будет передан Минцифри" , – написал нардеп.

По словам Железняка, соответствующее решение будет принято на основе двух законопроектов – правительственного №9256 и доработанного самим Железняком №9256-д.

Он отмечает, что в новый законопроект войдут нормы по ужесточению наказания за незаконную рекламу, о системе онлайн-мониторинга и другие.